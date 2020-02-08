إيفرتون يضاعف أزمة كريستال بالاس ويتقدم للمركز السابع

تقدم إيفرتون إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتا بفوزه الثمين 3 - 1 على كريستال بالاس يوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع بفارق الأهداف فقط خلف شيفيلد يونايتد وبفارق نقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد ووولفرهامبتون فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر حيث مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وأنهى إيفرتون الشوط الأول لصالحه بهدف سجله البرازيلي برنارد في الدقيقة 18 وتعادل البلجيكي كريستيان بنتيكي لكريستال بالاس في الدقيقة 51 قبل أن يحقق إيفرتون الفوز بفضل هدفين سجلهما البرازيلي ريتشارلسون دي أندرادي ودومينيك كالفيرتليوين في الدقيقتين 58 و88.