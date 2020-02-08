بادربورن يفرض التعادل على شالكه

المصدر: برلين - د ب أ

فرض فريق بادربورن التعادل الإيجابي 1 - 1 على مضيفه شالكه يوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز يونيون برلين على مضيفه فيردر بريمن 2 - صفر وماينز على مضيفه هيرتا برلين 3 - 1 وفرايبورغ على ضيفه هوفنهايم 1 - صفر وتعادل فولفسبورغ مع فورتونا دوسلدورف 1 - 1.

وعلى ملعب فيلتينس أرينا، تقدم التركي الشاب أحمد كوتوكو بهدف لشالكه في الدقيقة 63، لكن البديل كلاوس جاسولا أدرك التعادل لبادربورن في الدقيقة 81.

ورفع شالكه رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس مقابل 16 نقطة لبادربورن في المركز الثامن عشر الأخير.