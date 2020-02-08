رومينيغه يشيد بنادي لايبزيغ قبل مباراته أمام بايرن

أشاد كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بفريق لايبزيغ قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد على صدارة الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال رومينيغه، في مقابلة نشرها موقع "شبورت باذر" على الانترنت يوم السبت: "أعتقد أنه (لايبزيغ) يتسم بالجدية. يبدو جيدا بشكل عام. أعني بالتحديد أنهم يطبقون متطلبات قاعدة اللعب المالي النظيف بشكل جاد وبدون شكوى. هذا لا يظهر في كل أندية أوروبا".

وأشار رومينيغه: "بالطبع ، لايبزيغ لديه تاريخ وهيكل مختلف عن باقي أندية البوندسليغا.. على سبيل المثال، سمعت أن عدد أعضاء النادي 17 فقط. منذ أسست ريد بول هذا النادي قبل عشر سنوات، أرى أن هذا النادي قدم عملا رائعا".