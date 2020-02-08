فيسيل كوبي يهزم يوكوهاما ويتوج بلقب كأس السوبر الياباني

المصدر: طوكيو - د ب أ

توج فريق فيسيل كوبي بلقب كأس السوبر الياباني لكرة القدم يوم السبت إثر تغلبه على يوكوهاما إف مارينوس 3 - 2 بضربات الجزاء الترجيحية بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 3 - 3.

وافتتح داينفريس دوغلاس التسجيل لفيسيل كوبي في الدقيقة 27 ثم أدرك ماركوس جونيور التعادل ليوكوهاما في الدقيقة 36 قبل أن يتقدم فيسيل كوبي مجددا بهدف للاعب كيوجو فوروهاشي في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، تعادل يوكوهاما بهدف سجله تاكاهيرو أوجيهارا في الدقيقة 54 ثم تقدم فيسيل كوبي مجددا بهدف للاعب هوتارو ياماغوتشي في الدقيقة 69 لكن إريك ناسيمينتو دي ليما سجل هدف التعادل ليوكوهاما في الدقيقة 73.

وانتهت المباراة بالتعادل 3 - 3 ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز فيسيل كوبي 3 - 2 وتتويجه باللقب وذلك بمشاركة النجم الإسباني أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق.