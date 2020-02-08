كونتي: فارق النقاط بين إنتر وميلان لن ينعكس على القمة

طالب أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان لاعبيه بتجاهل الفجوة الكبيرة في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مع جاره ميلان قبل مباراة قمة المدينة يوم الأحد.

ويحتل إنتر المركز الثاني بفارق 19 نقطة عن ميلان تاسع الترتيب. لكن كونتي حذر لاعبيه أن جدول الترتيب لا يعكس الواقع الحالي في ظل أن ميلان لم يخسر في آخر خمس مباريات ومنذ التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم إنتر السابق في انتقال مجاني الشهر الماضي.

وقال كونتي في مؤتمر صحافي يوم السبت "ميلان يستحق المزيد من النقاط التي يمتلكها في الوقت الحالي. هذا فريق رائع ودعم صفوفه بلاعب بطل مثل إبراهيموفيتش الذي يجلب الثقة والخبرة للفريق. لقد لعب مع الفريقين لكن المباراة ستكون مفعمة بالمشاعر بالنسبة له أيضا. هناك مخاطر خفية دائما في مباريات القمة وهناك صعوبات إضافية بسبب وجود رغبة في الوجود على قمة المدينة. لكن نحن نحتاج إلى التركيز على مسارنا. تنتظرنا سلسلة من المباريات المهمة".

وعزز إنتر صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية وضم كريستيان إريكسن من توتنهام هوتسبير مقابل حوالي 20 مليون يورو.

وشارك الدنماركي الدولي في مباراته الأولى مع إنتر خلال الفوز 2-صفر على أودينيزي ويبدو أنه سيدخل التشكيلة مجددا في مباراة قمة ميلانو رغم اعتراف كونتي أن لاعب الوسط يحتاج إلى وقت للتأقلم.

وقال كونتي "إنه يملك سمات تناسب أسلوب لعبنا. من المهم جدا وجوده في الجانبين الدفاعي والهجومي. إنه بات موجودا في عالم جديد وفي إيطاليا تكون الأمور الخططية أكبر. أتمنى ألا يحتاج إلى فترة طويلة لأننا نحتاجه سريعا. إنه لاعب ذكي ويتأقلم بسرعة".