"كرتنا تنتمي إلى الجميع".. حملة مكافحة العنصرية في ملاعب هولندا

أطلقت الحكومة الهولندية خطة عمل بالتعاون مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم السبت لمناهضة العنصرية والتمييز في عالم الساحرة المستديرة.

ومن المقرر أن يتم إنفاق 14 مليون يورو في السنوات الثلاث المقبلة من خلال برنامج يحمل شعار "كرتنا تنتمي إلى الجميع".

وسيتم استخدام تكنولوجيا تتضمن زيادة كاميرات المراقبة بالملاعب وتطبيق للهواتف الذكية، حتى تتمكن الجماهير من الإبلاغ عن أي حوادث عنصرية، والتي سيتم التعامل معها بعقوبات صارمة.

وجرى توجيه هتافات عنصرية ضد لاعب إكسلسيور من قبل جماهير دن بوش في نوفمبر الماضي مما دفع الحكومة الهولندية للتعاون مع اتحاد الكرة من أجل مناهضة العنصرية.

وتتضمن العقوبات الصارمة، مضاعفة عقوبة الحرمان من دخول الملاعب من خمسة إلى عشرة أعوام للمشجعين الذين تثبت إدانتهم بالعنصرية، كما قد تمتد العقوبة لتشمل غرامات وخصم نقاط من الأندية إذا لم تتعامل مع هذه الوقائع بالشكل الملائم.