إسبانيول يكسر "نحس" ملعبه بفوز ثمين

كسر إسبانيول حاجز النحس الذي لازمه طويلا وحقق انتصاره الأول في المباريات التي خاضها على ملعبه هذا الموسم، كما ودع الفريق قاع جدول الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الثمين 1 - صفر اليوم على ريال مايوركا في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف فقط خلف مايوركا وليغانيس وبفارق نقطة واحدة أمام سلتا فيجو الذي تراجع للمركز الأخير.

ويدين إسبانيول بالفضل في هذا الفوز الثمين إلى لاعبه راؤول دي توماس الذي سجل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 58 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.