بهدفي بوريني وباتزيني.. فيرونا يعرّض يوفنتوس لخسارته الثالثة

فرط يوفنتوس في فرصة تعزيز صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما خسر أمام مضيفه فيرونا 1 - 2 يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وتقدم يوفنتوس عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 64، قبل أن يسجل فابيو بوريني هدف التعادل لفيرونا في الدقيقة 75. ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد (فار)، ليحتسب ركلة جزاء لفيرونا بعد أن لمست الكرة يد المدافع ليوناردو بونوتشي داخل منطقة الجزاء، ليترجمها جيامباولو باتزيني بنجاح في الشباك في الدقيقة 85. وكان الحكم ألغى هدفا سجله كومبالا مدافع فيرونا في الدقيقة 20 بداعي التسلل.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند 54 نقطة في صدارة الترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن انتر ميلان الذي سيكون أمام فرصة سانحة لمقاسمة الصدارة مع فريق السيدة العجوز، حينما يستضيف ميلان غدا الأحد في ديربي مدينة ميلانو.

على الجانب الآخر، نجح فيرونا في زيادة رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، على بعد ثماني نقاط من المركز الرابع المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.