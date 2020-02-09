"العاصفة كيارا" تؤجل لقاء سيتي ووست هام

تأجلت مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بين مانشستر سيتي وضيفه وست هام يونايتد والتي كانت مقررة اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية نتيجة هبوب العاصفة كيارا.

وقال سيتي في بيان اليوم الأحد: نتيجة لاستمرار وتصاعد الأحوال الجوية السيئة وحرصا على سلامة الجمهور والطواقم تقرر تأجيل المباراة المقررة اليوم الأحد.

وأضاف البيان: أخذ مسؤول السلامة في مانشستر سيتي هذا القرار بعد مشاورات مع حملة أسهم النادي والمسؤولين في وست هام يونايتد.

وجاء في البيان أيضا: سيتم الإعلان عن تفاصيل الموعد الجديد للمباراة في الوقت المناسب.

ويحتل سيتي حامل اللقب المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 51 نقطة من 25 مباراة متخلفا بفارق 22 نقطة عن ليفربول المنفرد بالصدارة.

ويحتل وست هام يونايتد اللندني المركز 18 في القائمة برصيد 24 نقطة.