سوسيداد يحسم ديربي "الباسك" بثنائية

حسم ريال سوسيداد ديربي إقليم (الباسك) لصالحه، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 - 1 على ضيفه أتلتيك بلباو اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت فوز إسبانيول 1 - صفر على ضيفه ريال مايوركا.

وارتفع رصيد سوسيداد، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، إلى 37 نقطة، ليرتقي إلى المركز السادس في ترتيب المسابقة، في حين تجمد رصيد بلباو، الذي واصل نتائجه المخيبة، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار للمباراة الثامنة على التوالي في المسابقة، عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وخاض كلا الفريقين المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما صعدا للدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا يوم الخميس الماضي، بعدما أطاحا بقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة بدور الثمانية.

وفاز سوسيداد على مضيفه ريال مدريد 4 - 3 فيما تغلب بلباو 1 - صفر على ضيفه برشلونة.

وفي المباراة التي جرت على ملعب (أنويتا) معقل سوسيداد، افتتح كريستيان بورتوغيس التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 65، لكن إينياكي ويليامس أدرك التعادل لبلباو في الدقيقة 71.

ولم يهنأ الضيوف بهدف التعادل كثيرا، بعدما أعاد أليكسندر إيساك التقدم لسوسيداد من جديد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ومن المحتمل أن تتجدد المواجهة بين الفريقين حال صعودهما لنهائي كأس الملك، حيث يلتقي سوسيداد مع ميرانديس، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني، في الدور قبل النهائي لبطولة الكأس، في حين يلتقي بلباو مع غرناطة في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.