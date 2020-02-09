لاتسيو يعبر بارما ويقلص الفارق مع يوفنتوس

قفز فريق لاتسيو لوصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه بارما 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة، والتي شهدت أيضا خسارة نابولي أمام ليتشي 2 - 3 وتعادل بريشيا مع أودينيزي 1 - 1 وفوز جنوه على كالياري 1 - صفر وساسولو على سبال 2 - 1.

ويدين لاتسيو بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيليبي كايسيدو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 53 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة إنتر ميلان وميلان التي تقام في وقت لاحق من اليوم، وبفارق نقطة خلف يوفنتوس المتصدر، في المقابل توقف رصيد بارما عند 32 نقطة في المركز العاشر.

وهذا الفوز هو السادس عشر لفريق لاتسيو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في خمس، فيما أصبحت هذه الخسارة هي التاسعة لبارما في الدوري مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في خمس.