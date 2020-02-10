بعد سخريته من آسيوي بسبب "كورونا".. ديلي آلي يعتذر

اعترف ديلي آلي لاعب خط وسط فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم بأنه أساء لنفسه ولناديه، عندما نشر مقطع فيديو ساخر يتعلق بفيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين.

وكان اللاعب قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "سناب شات" ظهر فيه مرتديا قناعا على وجهه في أحد المطارات، ويقف بالقرب من رجل ذي ملامح آسيوية، وفي يده عبوة من المواد المنظفة لليدين.

وقال ديلي آلي في اعتذار نشره عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي الشهير في الصين "ويبو": الأمر لم يكن مضحكا وأدركت هذا على الفور. لقد أسأت لنفسي وللنادي. هذا ليس أمرا يمكن المزاح بشأنه. أقدم كل مشاعر الحب والمؤازرة والصلوات لكل من يعيشون في الصين.

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 900 شخص في الصين حتى الآن إلى جانب تسجيل أكثر من 40 ألف حالة إصابة في أنحاء العالم.