زيدان: حققنا الفوز في ملعب صعب

المصدر: مدريد - د ب أ

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على أوساسونا 4 - صفر، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة: كانت مباراة صعبة للغاية في ملعب يصعب اللعب فيه، لقد جعلوا الأمر صعبا علينا نجحنا في الفوز.

وأضاف: لقد دافعنا جيدًا وسيطرنا على نقاط قوتنا ، لقد مررنا بلحظات جيدة وصنعنا فرصا للتسجيل.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، فيما يحتل أوساسونا المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.