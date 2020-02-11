كلينسمان يرحل عن هيرتا برلين ويكشف الأسباب

أعلن يورغن كلينسمان اليوم الثلاثاء قرارا مفاجئا بالرحيل عن منصب المدير الفني لفريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه في المنصب، مرجعا السبب في ذلك إلى افتقاد الثقة به من قبل النادي.

وكشف كلينسمان، المدرب السابق لبايرن ميونخ والمنتخبين الألماني والأميركي، عن قراره بالرحيل عن تدريب الفريق عبر بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبعدها أكد نادي هيرتا برلين القرار وأعلن إسناد مهمة تدريب الفريق في الوقت الحالي إلى المدرب المساعد ألكسندر نوري.

وقال مايكل بريتز مدير الكرة في هرتا برلين في بيان نشره النادي: فوجئنا بهذا التطور في الأحداث صباح اليوم. فبعد التعاون الوثيق فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بسوق الانتقالات الشتوية التي شهدت نشاطا مكثفا لهرتا برلين، لم تكن هناك أي مؤشرات لذلك القرار.

وكان كلينسمان "55 عاما" قد تولى تدريب هيرتا برلين في 27 نوفمبر 2019 بعقد كان من المفترض أن يستمر حتى نهاية الموسم الجاري، بعد رحيل أنتي كوفيتش إثر البداية المتواضعة للفريق في الموسم الجاري من الدوري الألماني (بوندسليغا)، وقد حقق الفريق تحت قيادة كلينسمان ثلاثة انتصارات فقط خلال عشر مباريات.

فبعد البداية الإيجابية التي حققها كلينسمان، تراجعت نتائج الفريق ليتراجع إلى المركز الرابع عشر في البوندسليجا، كما خرج من منافسات كأس ألمانيا.

وقال كلينسمان عبر صفحته: أود التقدم ببالغ الشكر لكل اللاعبين والمشجعين والمتفرجين وكذلك العاملين والموظفين في نادي هيرتا برلين على الدعم واللقاءات العديدة وكذلك الأحاديث خلال الأسابيع العشرة الماضية.

وأضاف :لقد كانت فترة حماسية للغاية بالنسبة لي شهدت العديد من الأفكار الجديدة المثيرة. وارتفعت مكانة النادي والمدينة لدي بشكل أكبر.

وتابع: في أواخر نوفمبر، لبينا طلب إدارة النادي بتكوين فريق ذي كفاءة عالية وقد قدمت المساعدة في وقت صعب. وخلال فترة قصيرة نجحنا في وضع أقدامنا على طريق جيد. وفي ظل دعم الكثيرين أيضا، ابتعدنا عن أقرب مراكز الهبوط بفارق ست نقاط، وذلك رغم صعوبة أغلب المباريات. وأثق بشكل كبير في أن هيرتا برلين سيحقق هدف البقاء بدوري الدرجة الأولى.

وأضاف :ومن أجل هذه المهمة، التي لم تنجز بعد، كنت ، كمدير فني، بحاجة إلى ثقة من يتولون المسؤولية. لاسيما في ظل معركة تفادي الهبوط التي تحمل فيها روح الفريق والتركيز على الأساسيات، الأهمية القصوى. فإن لم يتوفر ذلك، لا يمكنني الوصول إلى إمكانياتي كمدرب وكذلك لا يمكنني تحمل المسؤولية.

وتابع: لذلك، وبعد تفكير طويل، توصلت إلى قرار الرحيل عن منصب المدير الفني ليهرتا برلين والعودة إلى مهمتي الأولى طويلة المدى، كعضو في مجلس الإشراف.

وكانت تجربة تدريب هيرتا برلين هي الثانية لكلينسمان في البوندسليغا، حيث سبق له تدريب بايرن ميونخ لفترة من موسم 2008 - 2009.

وخلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، استثمر هيرتا برلين بشكل كبير مستفيدا من دعمه من قبل المستثمر لارس ويندهورست.

وأنفق هرتا برلين نحو 80 مليون يورو (87 مليون دولار) لضم أربعة لاعبين هم سانتياغو أسكاسيبار وكرزيستوف بياتيك وماتيوس كونها ولوكاس توسارت، الذي سيظل معارا إلى ليون الفرنسي لمدة ستة أشهر.

ومع تولي كلينسمان منصب المدير الفني والدعم المالي الذي يحظى به هرتا برلين منذ الصيف الماضي من قبل رجل الأعمال الألماني ويندهورست، كان النادي يتطلع إلى النجاح بعيد المدى، بما في ذلك المشاركة الأوروبية.