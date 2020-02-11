"فيفا" يطلق صندوقاً لحماية رواتب اللاعبين

المصدر: برلين - د ب أ

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صندوقا ماليا لدعم اللاعبين الذين لم يحصلوا على رواتبهم من أنديتهم.

وسيبدأ الصندوق الذي تبلغ تكلفته 16 مليون دولار بداية من الأول من يوليو، وحتى 2022 بموجب اتفاق تم مع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو).

وتم تخصيص 5 ملايين دولار من الصندوق لحماية رواتب اللاعبين بأثر رجعي خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى يونيو 2020.

وذكر بيان للفيفا أن كان هناك حالات متعددة لم يحصل فيها اللاعبون على رواتبهم حول العالم.

وكان فيفا قام العام الماضي بمراجعة قواعده التأديبية للتعامل مع حوادث قيام الأندية بغلق نفسها وإعادة فتحها كأندية جديدة لتفادي دفع الرواتب المستحقة.

وقال فيليب بيات، رئيس الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين: أكثر من 50 نادياً في 20 دولة أغلقوا في السنوات الخمس الأخيرة، وأغرقوا مئات اللاعبين في حالة من عدم اليقين والمصاعب.