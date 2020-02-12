تشيلسي يتوصل إلى اتفاق مع زياش

ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الأربعاء أن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم توصل إلى اتفاق مبدئي مع أياكس أمستردام لضم الجناح المغربي حكيم زياش مقابل 38 مليون جنيه إسترليني (49.29 مليون دولار) بعد انتهاء الموسم الحالي.

ولم يضم تشيلسي، الذي خففت محكمة التحكيم الرياضية عقوبة كانت تمنع النادي اللندني من التعاقدات مع لاعب جديد في يناير الماضي لكن هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وصحيفة الغارديان ذكرتا أن زياش من اللاعبين المحتمل انتقالهم إلى تشيلسي.

وارتفعت أسهم زياش، الذي ساعد أياكس على الفوز بثنائية الدوري وكأس هولندا الموسم الماضي، بشكل أكبر هذا الموسم بعد أن سجل ثمانية أهداف وصنع 18 في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وقد تكون خيارات تشيلسي محدودة في مركز الجناح الموسم المقبل حيث ينتهي التعاقد مع الجناحين بيدرو وويليان في نهاية الموسم الحالي.