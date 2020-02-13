بلباو يقترب من نهائي كأس إسبانيا بالفوز على غرناطة

تقدم أتلتيك بلباو خطوة لا بأس بها نحو التأهل للمباراة النهائية في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على ضيفه غرناطة يوم الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وارتدى إيكار مونيايين ثوب الإجادة في المباراة، بعدما أحرز هدف الفريق الباسكي الوحيد في الدقيقة 42. وبات يكفي بلباو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف وحيد شريطة نجاحه في هز الشباك خلال لقاء العودة الذي سيقام بملعب غرناطة في الخامس من مارس القادم لبلوغ المباراة النهائية للبطولة.

في المقابل، أصبح يتعين على غرناطة الفوز بفارق هدفين من أجل استمرار مغامرته في المسابقة وحجز مقعده في النهائي.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين ريال سوسييداد وميرانديس، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني.