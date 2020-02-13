رسمياً.. تشيلسي يحسم صفقة المغربي زياش

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم رسميا، اليوم الخميس، توصله إلى اتفاق لضم اللاعب المغربي حكيم زياش من أياكس الهولندي في الصيف المقبل.

وأوضح تشيلسي عبر بيان بموقعه على الإنترنت أنه لا يتبقى سوى موافقة اللاعب المغربي الدولي على البنود الشخصية في العقد، وأنه سيظل ضمن صفوف أياكس خلال الفترة المتبقية من الموسم الجاري.

وأعلن أياكس عن الصفقة كذلك عبر موقعه الرسمي، موضحاً أن اللاعب سينتقل إلى تشيلسي اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأضاف أياكس أنه اتفق مع تشيلسي على انتقال اللاعب مقابل 40 مليون يورو، وقد يصل المبلغ إلى 44 مليون يورو طبقا لمتغيرات.

وسيستمر عقد زياش "27 عاما" مع تشيلسي حتى 30 يونيو 2022.

وسجل زياش ظهوره الأول مع فريق أياكس في 11 سبتمبر 2016، وقد شارك في 160 مباراة رسمية مع الفريق الأول للنادي سجل خلالها 49 هدفا.