المغربي زياش أحدث الوجوه العربية في الدوري الإنجليزي

يستعد النجم الدولي المغربي حكيم زياش لخوض تجربة جديدة في مسيرته الرياضية، حينما يرتدي قميص تشيلسي الإنجليزي بدءا من الموسم المقبل، لينضم إلى قائمة اللاعبين العرب الذي يتنافسون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد أربعة مواسم قضاها في صفوف أياكس أمستردام الهولندي، توج خلالها بالعديد من الألقاب معه وقاده للصعود للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، أعلن النادي الهولندي توصله لاتفاق مع تشيلسي على انضمام نجم منتخب (أسود الأطلس) لصفوف الفريق اللندني في الموسم القادم مقابل 40 مليون يورو، قابلة للزيادة إلى44 مليون يورو.

وأصبح زياش الصفقة الأولى التي يبرمها تشيلسي بعد حرمانه من التعاقدات لفترتي انتقالات، بسبب انتهاكه قواعد التعاقد مع اللاعبين القُصر، قبل أن يتقرر تقليص العقوبة لفترة واحدة فقط، ليصبح بمقدور النادي إضافة لاعبين لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم يتعاقد مع أي لاعب.

كما بات النجم الدولي المغربي أول صفقة يجريها تشيلسي في عهد مدربه الحالي فرانك لامبارد، الذي تولى المهمة بداية الموسم الجاري، خلفا للإيطالي ماوريتسيو ساري الذي درب الفريق لموسم واحد قبل أن يرحل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وبانضمام زياش، ارتفع عدد اللاعبين المغاربة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 16 لاعبا في تاريخ المسابقة منذ بدء نظامه الحديث موسم 1992 - 1993، حيث سبقه إلى ذلك أسماء عديدة مثل النجم المعتزل مصطفي حجي الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 1998، الذي لعب لفريقي كوفنتري سيتي وأستون فيلا، ونور الدين نايبت قائد المنتخب المغربي السابق، الذي لعب لتوتنهام هوتسبير، بالإضافة لمروان الشماخ الذي لعب في أرسنال في الفترة ما بين عامي 2010 و2013.

وانضم زياش لقائمة من اللاعبين العرب المتواجدين حاليا بالدوري الإنجليزي، يتقدمهم النجم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والذي فاز بلقب هداف الدوري في آخر موسمين، حيث سجل في الموسم الأول 32 هدفا، قبل أن يسجل 22 هدفا في الموسم الماضي.

وواصل صلاح تألقه في الموسم الجاري، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة حاليا، برصيد 14 هدفا، خلف جيمي فاردي نجم ليستر (المتصدر) برصيد 17 هدفا، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو هداف مانشستر سيتي برصيد 16 هدفا.

وفي مانشستر سيتي، يتألق الجزائري رياض محرز مع ناديه رفقة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، حيث فاز بلقب الدوري الموسم الماضي، بعد منافسة دامت حتى اللحظات الأخيرة مع ليفربول.

ولم يكن فوز محرز بلقب الدوري هو الأول في مسيرته، بل سبق وأن حققه مع ليستر سيتي في معجزة كروية في موسم 2015 - 2016، حيث كان النجم الجزائري واحد من أهم اسباب تتويج فريقه باللقب.

وإلى جانب صلاح ومحرز، يتواجد خمسة لاعبون عرب آخرين في أندية الدوري الإنجليزي، أي أن الموسم الحالي يشهد وجود سبعة لاعبين عرب، ربما يرتفع عددهم إلى ثمانية مع انضمام زياش الموسم المقبل، وبقاء كل هؤلاء اللاعبين.

ويتواجد الثنائي المصري محمود حسن "تريزيغيه"، وأحمد المحمدي في صفوف أستون فيلا، الذي عاد للدوري الإنجليزي بداية الموسم الجاري، بعد ثلاثة مواسم قضاها بين أندية الدرجة الأولى.

وظهر التفاهم الكبير بين المحمدي وتريزيغيه، بعد الهدف الذي سجله الأخير في شباك ليستر سيتي في قبل نهائي كأس الرابطة المحترفة، ليقود فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

ورغم ذلك فان أستون فيلا يحتل المركز السابع عشر (الرابع من القاع) في ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الأولى.

وعاد المغربي سفيان بوفال إلى ناديه ساوثهامبتون مطلع الموسم الجاري، بعد أن قضى الموسم الماضي معارا لنادي سيلتا فيغو الإسباني.

وكان بوفال انضم لساوثهامبتون في صيف 2016، قادما من ليل الفرنسي، ورغم أدائه الجيد في أول موسمين له مع الفريق، فقد جرت إعارته إلى سيلتا فيغو الموسم الماضي.

وفي الموسم الجاري، سجل بوفال، 26 عاما، هدفا واحدا فقط في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في شباك توتنهام. وفي وولفرهامبتون، يبرز اسم المغربي رومان سايس كممثل للاعبين العرب في فريق المدرب البرتغالي نونو سبيرتو سانتو، حيث دخل موسمه الرابع مع الفريق. ويحتل وولفرهامبتون، أحد المفاجأت السارة في الكرة الإنجليزية في الموسمين الأخيرين، المركز التاسع حاليا بترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية، عودة النجم الجزائري نبيل بن طالب لأجواء الدوري الإنجليزي، بعد انضمامه لنيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة من شالكه الألماني.

وسبق لبن طالب أن لعب في الدوري الإنجليزي في فريق توتنهام، في الفترة ما بين عامي 2013 و2017، قبل أن ينضم لشالكه في صفقة إعارة عام 2016، والتي تحولت إلى انتقال دائم مع حلول عام 2017.