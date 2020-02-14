لامبارد: زياش سيجلب لنا الإبداع

يثق فرانك لامبارد مدرب تشيلسي في أن الجناح المغربي حكيم زياش سيضيف اللمسة الإبداعية التي افتقدها خط الوسط هذا الموسم بعد إعلان النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وساعد زياش (26 عاما) أياكس في الفوز بثنائية الدوري والكأس في هولندا الموسم الماضي وسينتقل إلى تشيلسي بعد نهاية الموسم الجاري مقابل 40 مليون يورو بشكل مبدئي بعد الإعلان عن اتفاق الناديين يوم الخميس.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري يوم الاثنين المقبل "هو لاعب نتمنى بالتأكيد أن يجلب لنا الإبداع ويمنحنا إضافة مختلفة".

وأضاف "يسجل الأهداف ويقدم تمريرات حاسمة ويملك قدم يسرى رائعة ويلعب بشكل عام في الجهة اليمنى لكن يمكنه اللعب خلف رأس الحربة أيضا. عندما تشاهد مبارياتنا هذا الموسم أحيانا نواجه معاناة لفتح ثغرات في دفاع المنافسين".

وتابع "أعرف أنه لن ينضم إلينا الآن لكن من المثير للنادي والجماهير معرفة أنه سيكون هنا في الموسم القادم واعتقد أنه لاعب رائع".

ولم يضم تشيلسي أي لاعب في فترة انتقالات يناير الماضي رغم رفع الحظر على التعاقدات وواجه لامبارد أسئلة بشأن انتقال لاعبين جدد إلى ستامفورد بريدج.

وينتهي عقد الجناحين المخضرمين بيدرو وويليان بنهاية الموسم الجاري. وأجاب "لا أعرف. يجب أن ننشغل أولا بوضعنا هذا الموسم" إذ يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

وواصل "الأولوية للبقاء في المربع الذهبي وهذه أهم قضية لنا لكننا ننسق الجهود دائما لمحاولة التطور وربما تكون التحسينات مطلوبة في الصيف وسنسعى للتأكد من الخيارات المناسبة".

وقال لامبارد إن المهاجم كريستيان بوليسيتش تعافى من إصابته في أعلى الفخذ لكن من المبكر جدا الدفع به أمام مانشستر يونايتد. ولم يشارك بوليسيتش منذ التعادل 1-1 على ملعب برايتون في أول أيام العام الحالي.

وسيخضع المهاجم تامي ابراهام لتقييم إصابته في الكاحل قبل المباراة بينما اقترب لاعب الوسط روبن لوفتس-تشيك المصاب في وتر العرقوب من العودة للملاعب.

وأضاف لامبارد للصحفيين "كريستيان تدرب مع فريق الشباب تحت 23 عاما اليوم لذلك لن يكون جاهزا وكذلك روبن لكنه يقترب من العودة وهذا أمر جيد لنا. تامي لا يزال يشعر بآثار الإصابة. تدرب اليوم ونأمل في أن يخضع للتقييم قبل المباراة".