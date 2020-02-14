نوير جاهز للمشاركة مع بايرن أمام كولون

تعافى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم من ألم في المعدة، وأصبح جاهزا للمشاركة مع فريقه أمام مضيفه كولون يوم الأحد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليغا)، حيث يهدف بايرن للحفاظ على صدارة الترتيب.

وانتظم نوير في التدريبات يوم الجمعة ومن المقرر أن يلعب بجوار ديفيد ألابا الذي يعاني من بعض المشكلات العضلية البسيطة. وتوقفت سلسلة انتصارات بايرن ميونخ عند ست مباريات عندما تعادل سلبيا مع لايبزج في الجولة الماضية.

ولكن، الاحباط لم يتسلل للفريق، ولن ينزعج إذا تصدر لايبزيغ الترتيب يوم السبت، إذا تغلب على فيردر بريمن، أو إذا أصبح الفارق بينه وبين بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي لديه مباراة مؤجله، نقطة واحدة في حال فوز الأخير على فورتونا دوسلدورف يومالسبت.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن :" ننظر إلى أنفسنا. الشيء المهم أن نفوز بمبارياتنا. أنا لا أنظر لجدول الترتيب". وقال هانسي فليك أنه تم مناقشة السلبيات التي ظهرت في مباراة لايبزج، وأنه واثق من قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام كولون، الذي لعب ثلاث سنوات في الماضي.

ولم يخسر بايرن أي مباراة أمام كولون لأكثر من تسع سنوات، ومنذ ذلك الوقت فاز بايرن بعشر مباريات وتعادل في مباراة واحدة. ولكن، كولون حقق خمس انتصارات في آخر ست مباريات، وحذر فليك أن بإمكانهم "أن يؤذوك إذا كنت غير مبال".

في الوقت نفسه، قال ماركوس جيسدول مدرب كولون إنه فريق يحتاج لـ"حلول كروية" من أجل أن يحظى بفرصة أمام بايرن ميونخ. وقال جيسدول :"أدعو الفرق للعب كرة قدم أمام أحد أفضل المنافسين وأن يكونوا شجعانا".