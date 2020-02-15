اشتباكات بين المشجعين عقب مباراة سانت باولي ودينامو دريسدن

أسفر التوتر القائم منذ فترة بين مشجعي فريقي سانت باولي ودينامو دريسدن عن وقوع اشتباكات بين الجانبين عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين مساء يوم الجمعة في المرحلة الثانية والعشرين من دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

وعقب المباراة التي أقيمت على ملعب استاد "ميلرنتور" في هامبورغ، حاول مشجعون لفريق دينامو دريسدن، الدخول إلى مدرجات مشجعي سانت باولي صاحب الضيافة. وقام مشجعو الفريق الضيف بالتعدي على أفراد الأمن الذين حاولوا إيقافهم، وهو ما أسفر عن حالات إصابة. وقام أحد المشجعين بإطلاق لعبة نارية اصطدمت بالسقف الذي يعلو المدرجات وارتدت نحو مقاعد المشجعين.

وجرى استدعاء الشرطة للسيطرة على الوضع، وقد أعلن كلا الناديين يوم الجمعة عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيجرى تحليلا للأحداث.

وأكد نادي سانت باولي أنه سيتعامل باهتمام بالغ مع تلك الأحداث، وأضاف "نتمنى الشفاء العاجل لكل من أصيبوا، ولن نترككم."

كذلك أبدى دينامو دريسدن موقفا مشابها، وذكر النادي "سنتعامل بهدوء مع الأحداث التي وقعت خلال المباراة في مدرجات الفريق الضيف لنصل إلى كل من تورط فيها... ونتمنى الشفاء العاجل لكل من تضرروا." وانتقد جوش لوهوكاي المدير الفني لفريق سانت باولي، سلوك مشجعي دينامو دريسدن، قائلا "إنه شيء مخزي. والأمر لم ينته بعد".