دورتموند يتعافى ويهزم فرانكفورت برباعية نظيفة

انتزع فريق بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بشكل مؤقت عقب فوزه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.

وتقدم دورتموند بهدف سجله لوكاس بيشتشيك في الدقيقة 33، وأضاف جادون سانشو الهدف الثاني في الدقيقة 49، ثم أضاف إيرلينغ هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 54 ثم سجل رافايل غيريرو الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 74.

ورفع دورتموند رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام لايبزيغ الذي يواجه فيردر بريمن يوم السبت، وبفارق نقطة خلف بايرن ميونخ الذي يواجه كولون يوم الأحد. في المقابل توقف رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز التاسع.

وهذا الفوز هو الثاني عشر لدورتموند في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ست، فيما أصبحت هذه الخسارة هي العاشرة لفرانكفورت في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في أربع.