مدرب شيفيلد لـ"العربية": أحترم كلوب.. وهدفنا المسابقات الأوروبية

أكد كريس وايلدر، مدرب نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، أن الفريق يسعى جاهدا للاستمتاع في كل لقاء يخوضه غير ملتفت لترتيبه الحالي في المركز الخامس.

وقال وايلدر في مقابلة مع "العربية": مر الفريق بجدول مزدحم من المباريات نهاية ديسمبر وسعينا في فترة التوقف الشتوي لتغيير الحالة الذهنية للاعبين بتواجدنا في دبي. إلا أنني أردت أن نستمر بخوض المباريات وآمل أن لا تؤثر فترة التوقف على مسيرة الفريق في الجولة المقبلة.

وحول طريقة لعب الفريق، أضاف وايلدر: نلعب بأسلوبنا المميز في الدوري الإنجليزي ونمتلك لاعبين ذوي مهارات فنية جيدة لكن كرة القدم تبقى لعبة جسدية.

ولدى سؤاله عن الفوز بجائزة أفضل مدرب بينه وبين كلوب، زاد: أترك للآخرين تحديد من هو أفضل مدرب وأكن احتراما كبيرا لكل المدربين في الدوري لأنها مهمة ليست سهلة ويورغن كلوب يقدم موسما متميزا بعد أن نجح العام الماضي بنيل لقب أبطال أوروبا وحل وصيفا بالدوري.

واختتم بقوله إن الهدف الأوروبي بات قريبا من النادي: يدرك اللاعبون أنهم أمام فرصة للوصول إلى المشاركة في مسابقة أوروبية والأمر أشبه بالتفاحة الناضجة التي ننتظر أن نلتقطها بيدنا وحتى حصول ذلك نحاول الاستمتاع بمبارياتنا.