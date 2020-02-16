أرسنال يضع حداً لتعادلاته ويكتسح نيوكاسل برباعية

فاز أرسنال على ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، يوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع أرسنال حدا لسلسلة تعادلاته التي استمرت في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 - صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 34 نقطة، ليرتقي إلى المركز العاشر في ترتيب المسابقة، في حين تجمد رصيد نيوكاسل، الذي لم يحقق سوى فوز وحيد في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، افتتح الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ التسجيل لأرسنال في الدقيقة 54، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 15 هدفا، تقاسم بها المركز الثالث في قائمة الهدافين مع داني إنجز لاعب ساوثهامبتون، بفارق هدفين خلف جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي (المتصدر).

وأضاف الإيفواري نيكولا بيبي الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 57، فيما تكفل النجم الألماني مسعود أوزيل بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90.

واختتم الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لأرسنال في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.