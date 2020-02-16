أياكس يعزز صدارته للدوري الهولندي بنقاط فالفيك

عزز أياكس صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم بفوزه على فالفيك 3 -صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الهولندي لكرة القدم، والتي شهدت فوز غرونينغين على سبارتا روتردام 2 - 1 وفيتيسه أرنهيم على هيرينفين 4- 2.



وسجل أهداف أياكس دوسان تاديتش في الدقيقة 13 من ركلة جزاء ولاسينا تراوري في الدقيقة 52 ويان كلاس هونتلار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ليرفع فريق العاصمة أمستردام رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد فالفيك عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.



وفي المباراة الثانية، سجل هدفي غرونينغين جيويل أسورو ورامون لوندكفيست في الدقيقتين 22 و32، فيما سجل هدف سبارتا روتردام محمد رايحي في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.



ورفع غرونينغين رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد سبارتا روتردام عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.