إشبيلية يتعادل مع إسبانيول في الدوري الإسباني

المصدر: مدريد - د ب أ

خيم التعادل 2-2 على المباراة التي جمعت إشبيلية بضيفه إسبانيول اليوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الشوط بالتعادل 1-1 حيث تقدم أشبيلية عن طريق لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 15 وتعادل إسبانيول عن طريق أدريان بلازكيز في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سجل وو لي الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة 50 وتعادل إشبيلية عن طريق خيسوس سوسو في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة طرد فيكتور سانشيز ماتا لاعب إسبانيول في الدقيقة 69.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.