كانتي: مواجهة مانشستر يونايتد ليست ثأرية

قال نغولو كانتي يوم السبت إن فريقه تشيلسي لا يسعى للثأر من خسارته الكبيرة أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بالجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يستضيفه يوم الاثنين لكنه يسعى لخطوة جديدة نحو إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الترتيب.

ولا يزال تشيلسي يحتل المركز الرابع في الدوري لكن بعد انتصاره في واحدة بين اخر أربع مباريات تقلصت الفجوة مع الأندية التي تطارده.

ويتفوق الفريق اللندني بفارق نقطتين فقط عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الخامس بينما يمكن لتوتنهام هوتسبير أن يتأخر بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي في حال فوزه على أرض أستون فيلا يوم الأحد ويتأخر يونايتد بست نقاط عن تشيلسي.

وأضاف لاعب الوسط الفرنسي "مانشستر يونايتد يتأخر عنا والآن تقلصت الفجوة لذلك فلدينا فرصة ثمينة للإبقاء عليهم خلفنا وكذلك أمامهم فرصة لتقلص الفجوة أكثر. إنها مباراة مهمة للفريقين. ندرك جميعا مدى صعوبة مواجهة مانشستر يونايتد على أرضه خاصة بعدما حدث في الجولة الأولى لكن نحن لا نلتفت لذلك. "نحن نتطلع فقط للمباراة المقبلة للحفاظ على فارق النقاط ولذلك نحتاج للفوز وليس للثأر والانتقام".

ويمر تشيلسي بفترة صعبة حيث يلتقي مع يونايتد قبل أن يستضيف توتنهام يوم السبت المقبل وبعدها يواجه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. وقال كانتي إن عطلة منتصف الموسم أفادت اللاعبين لاستعادة الحيوية قبل المرحلة الأخيرة من الموسم.

وأضاف الدولي الفرنسي البالغ عمره 28 عاما "قضيت وقتا مع العائلة والأصدقاء في باريس. هذا أمر جيد وشيء جديد في الدوري الممتاز ورائع بالنسبة للاعبين. "ينبغي العودة ومحاولة استعادة اللياقة البدنية والإعداد للمباراة المقبلة لأننا بحاجة للتأكد من اقتناص الثلاث نقاط. "نثق في أننا نملك فريقا جيدا يمكنه تحقيق ما يريده هذا الموسم وهو احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل ولما لا الفوز باللقب. نملك كل ما نحتاجه في هذا الفريق".