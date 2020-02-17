السماح لبرشلونة بتسجيل لاعب بديل للمصاب ديمبلي

منح مسؤولو كرة القدم في إسبانيا يوم الاثنين برشلونة الضوء الأخضر للتعاقد بشكل طارئ مع لاعب بعد أن أعلن النادي غياب المهاجم عثمان ديمبلي لستة أشهر على الأقل بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وخضع الدولي الفرنسي، الذي انضم إلى زميله المهاجم المخضرم لويس سواريز والذي سيغيب 4 أشهر في قائمة المصابين، لجراحة في فنلندا الأسبوع الماضي.

وأمام برشلونة، الذي سمح للاعبه الشاب كارليس بيريز بالرحيل إلى روما الإيطالي في يناير على سبيل الإعارة رغم غياب سواريز لأربعة أشهر، مهلة 15 يوما للتعاقد مع لاعب بديل رغم انتهاء فترة الانتقالات في أوروبا.

وتنص لوائح الاتحاد الإسباني على السماح لأي ناد يغيب عنه لاعب لخمسة أشهر على الأقل بسبب الإصابة بالتعاقد مع بديل خارج فترة الانتقالات.

وصدقت اللجنة الطبية التابعة لرابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني على التقرير الخاص بإصابة ديمبلي.