إدارة برشلونة تنفي هجومها على رموز النادي

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا يوم الاثنين ينفي فيه تماما التكهنات التي أثيرت حول التعاقد مع شركة من خبراء شبكات التواصل الاجتماعي لتشويه صورة رموز النادي.

وذكر برنامج متخصص في كرة القدم عبر إذاعة "كادينا سير كاتالونيا" أن برشلونة تعاقد مع شركة استشارية لتحليل البيانات تسمى "اي ثري فينتورز".

وتم الربط بين "اي ثري فينتورز" وحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشرت قصصا تستهدف تشويه العديد من اللاعبين الحاليين والسابقين.

وذكر برشلونة في بيانه :في أعقاب المعلومات التي نشرت حول تعيين شركة متخصصة في خلق آراء عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتقليل من صورة أطراف ثالثة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنادي، نادي برشلونة ينفي بشدة أي علاقة أو تعاقد مع خدمات مرتبطة بحسابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لها صلة بنشر رسائل سلبية أو مزرية فيما يتعلق بأي شخص أو كيان أو منظمة تربطها علاقة بالنادي.

واعترف برشلونة بحدوث تواصل مع شركة "اي ثري فينتورز" لمراقبة تغطية وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالنادي، لكن النادي الكاتالوني أوضح أن الشركة ليس لها علاقة بتلك الحسابات وإذا ثبت وجود أي نوع من العلاقة فإن النادي على الفور سينهي علاقاته التعاقدية.

وأوضح برشلونة :النادي يطالب بالتصحيح الفوري للمعلومات المنشورة، ويحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد هؤلاء الذين يواصلون إشراك النادي في هذا النوع من الممارسات المُخزية.

كما أصدرت "اي ثري فينتورز" بيانا أكدت من خلاله أنها ليست مسؤولة عن القنوات المتعددة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تقف خلف التغطية السلبية لبعض الأسماء الكبيرة بالنادي.