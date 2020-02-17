رسمياً.. كاسياس يترشح لرئاسة اتحاد الكرة الإسباني

أعلن إيكر كاسياس، نجم حراسة مرمى المنتخب الإسباني لكرة القدم والحائز على لقب كأس العالم وكأس أوروبا ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.



وأكد كاسياس على تويتر، يوم الاثنين، صحة تقارير كانت تحدثت منذ أسابيع عن هذه الخطوة، وكتب الحارس الحائز مع منتخب بلاده على بطولة كأس العالم 2010: نعم سأتقدم لرئاسة الاتحاد الإسباني.



يشار إلى أن كاسياس محترف ضمن صفوف نادي بورتو البرتغالي ولم يتعافَ بعد من تداعيات أزمة قلبية ألمت به بعدما أصيب في مايو الماضي خلال مران بنوبة قلبية، ونُقِل بعدها إلى المستشفى حيث تم زراعة دعامة له.



وأوضح كاسياس أنه سيتعين عليه إنهاء مشواره الكروي في سن 38 عاما إذ إن الانتخابات لرئاسة الاتحاد الإسباني ستتم في هذا العام في الفترة بين مايو وأكتوبر المقبلين.



ولم يتحدث كاسياس عن هذا الموضوع، واكتفى بكتابة أنه أخطر رئيس بورتو بعزمه الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني ووعد أيقونة حراسة المرمى الإسباني جماهير بلاده قائلا: معا سنرفع اتحادنا إلى مستوى أفضل كرة قدم عالمية.



يذكر أن كاسياس المتزوج من المذيعة التلفزيونية سارا كاربونيرو وله ولدان وكان قد اُخْتِيْرَ خمس مرات متتالية أحسن حارس مرمى في العالم وفاز مع منتخب بلاده ببطولة أوروبا مرتين.

ويرتبط كاسياس مع بورتو بعقد يستمر حتى نهاية يونيو 2020، وكان قد لعب في صفوف ريال مدريد في الفترة بين 1989 حتى 2015 وتولى آنذاك قيادة فريق النادي العاصمي محققاً العديد من البطولات.



وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن رئيس الوزراء الإسباني الأسبق ماريو راخوي يفكر أيضا في الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني، وذكرت هذه الوسائل أن راخوي وكاسياس مرشحان مفضلان في معسكر خصوم الرئيس الحالي لويس روبياليس، الذي يتولى رئاسة الاتحاد منذ مايو 2018.