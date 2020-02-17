سلتا فيغو يخدم برشلونة بتعادله مع ريال مدريد

أشعل سلتا فيغو صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد وتعادل معه 2-2 يوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم سلتا فيغو بهدف سجله فيدور سمولوف في الدقيقة السابعة، وتعادل الريال عن طريق توني كروس في الدقيقة 52، وأضاف سيرخيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل سانتي مينا لسلتا فيغو في الدقيقة 86.

ورفع الريال رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة، كما رفع سلتا فيغو رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر.

وهذا التعادل هو الثامن للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 15 مباراة والخسارة في مباراة، فيما أصبح هذا التعادل هو التاسع لسلتا فيغو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة في 11 مباراة.