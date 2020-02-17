كلوب يحب "السفر" إلى إيطاليا.. ويرفض العمل فيها

أعرب يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن اعتقاده بأن من الصعب عليه تخيل أن يعمل في إيطاليا لكنه يعتبرها بالنسبة له مقصدا سياحيا جيدا.

وفي حوار مع محطة "راي سبورت" قال المدير الفني صانع سلسلة النجاحات مع النادي الإنجليزي، إن السبب في ذلك أنه لا يتحدث الإيطالية، وأضاف أنه يعتبر إيطاليا مقصدا سياحيا يمكن تناول "النبيذ الجيد فيه" كما أنه يحب إيطاليا.

وفيما يتعلق بتوقعاته الخاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا، قال المدير الفني لحامل اللقب: لا أفكر في الدفاع عن اللقب، كما أننا لم نكن نفكر في وقت مبكر من بطولة السنة الماضية في الفوز، ولم نبدأ في التفكير في الفوز بالبطولة فعليا إلا عندما فزنا بنصف النهائي.

وتابع كلوب أنه في الوقت السابق على هذه المرحلة كان التفكير منصبا فقط على الفوز في كل مباراة سيخوضها الفريق ومن بينها مباراة نصف النهائي أمام برشلونة.

وذكر كلوب أنه كان قد رشح يوفنتوس، قبل انطلاق المسابقة، ليكون الفائز بدوري الأبطال بنسبة 100%، وقال إنه لا يقول هذا لمجرد أنه يجري لقاء مع محطة إيطالية : أود أن أقول إن يوفنتوس لديه أقوى فريق في أوروبا في الوقت الراهن.

واستطرد كلوب في حديثه قائلا إنه يود أن يقضي بعض الوقت في إيطاليا عندما ينهي مشواره كمدرب وقال: بعد انتهاء مسيرتي أود أن أسافر كثيرا، وبما أنني لم أتواجد كثيرا بشكل كاف في إيطاليا، فإنني سآتي وأشرب قدحا جيدا من النبيذ.

واختتم كلوب تصريحاته بالقول إنه يحب إيطاليا، وأردف: لكنني أحتاج إلى اللغة في مهنتي وبالتالي فعلي أن أتعلم اللغة الإيطالية لمدة عام واحد على الأقل، وبالتالي فنعم للعطلة وأميل لقول لا للعمل.