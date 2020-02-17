لاتسيو يقلب النتيجة على إنتر ويقفز إلى المركز الثاني

واصل لاتسيو نتائجه وعروضه اللافتة في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وقدم أوراق اعتماده رسميا كمنافس قوي على لقب المسابقة في الموسم الحالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - 1 على ضيفه إنتر اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الرابعة والعشرين للبطولة.

وارتفع رصيد لاتسيو، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في البطولة للمباراة التاسعة عشر على التوالي، إلى 56 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب البطولة، بفارق نقطة وحيدة خلف يوفنتوس (المتصدر)، حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة.

في المقابل، تجمد رصيد إنتر، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، عند 53 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث.

وبادر إنتر، الذي يمتلك 18 لقبا في البطولة كان آخرها عام 2010، بالتسجيل عبر لاعبه الإنجليزي المخضرم آشلي يونج في الدقيقة 44.

وأدرك تشيرو إيموبيلي التعادل للاتسيو في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة في الموسم الحالي برصيد 26 هدفا، بفارق ستة أهداف أمام أقرب ملاحقيه النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو جناح يوفنتوس.

وأحرز الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف الفوز الثمين للاتسيو في الدقيقة 69، ليلحق الهزيمة الثانية على التوالي في مختلف المسابقات بإنتر، الذي خسر صفر - 1 أمام ضيفه نابولي يوم الأربعاء الماضي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

يذكر أن لاتسيو توج بلقب الدوري الإيطالي موسمي 1973 - 1974 و1999 - 2000.