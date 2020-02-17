مدرب دورتموند: غياب نيمار لن يؤثر على باريس

اعتبر لوسيان فافر مدرب بروسيا دورتموند أن باريس سان جيرمان يزخر بالمواهب ولذا لن تقل خطورة الفريق الفرنسي حتى مع احتمال غياب المهاجم البرازيلي نيمار عندما يستضيف الفريق الألماني منافسه في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وغاب نيمار لعدة أسابيع بسبب إصابة في الأضلع ولم يشارك أيضا في التعادل 4-4 مع أميان المتعثر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم السبت مع إراحة العديد من اللاعبين البارزين.



وأبلغ فافر مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين: يملك باريس سان جيرمان الكثير من اللاعبين أصحاب المهارات الكبيرة وفاز على ريال مدريد في دور المجموعات حتى في غياب نيمار.



وأضاف فافر: نيمار لاعب رائع بالطبع لكن كيليان مبابي لا يقل عنه خطورة وكذلك أنخيل دي ماريا. أستطيع أن أذكر لكم عشرة لاعبين على الأقل في هذا الفريق من أصحاب الامكانات الكبيرة.



وسيتعين على دورتموند أن يكون في أفضل حالاته دفاعيا لمواجهة سرعة منافسه الفرنسي مثلما فعل في انتصاره في الدوري الألماني 4-صفر على اينتراخت فرانكفورت يوم الجمعة.



وقال أكسيل فيتسل لاعب وسط دورتموند: إذا لعب نيمار غدا وأنا أثق في ذلك سيتعين علينا العمل على إيقاف خطورته، يملك سان جيرمان الكثير من اللاعبين الرائعين لذا يتعين علينا تضييق المساحات والدفاع بقوة.