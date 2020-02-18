أتالانتا يتسلح بـ"الثقة" والهجوم لتجاوز عقبة فالنسيا

عندما يستضيف أتالانتا الإيطالي فريق فالنسيا الإسباني يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، سيكون هدف الفريق الإيطالي هو مواصلة المغامرة في أول مشاركة له بدوري الأبطال.



ويبرز أتالانتا ضمن أفضل الفرق التي تقدم أداء متميزا الآن في الدوري الإيطالي حيث يتمتع الفريق بالسرعة والصرامة والقدرة على هز شباك المنافسين.



ويتطلع أتالانتا الآن إلى استعراض كل ما لديه من إمكانيات وقوة مع بدء فعاليات الأدوار الفاصلة بدوري الأبطال أملا في مواصلة التقدم بالبطولة التي يخوضها للمرة الأولى في تاريخه.



وعاد أتالانتا إلى دوري الدرجة الأولى بإيطاليا في 2011 ثم أسقط عن نفسه عباءة الفريق المغمور الذي ينافس من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى فقط لينجح في مايو الماضي في حجز مكانه بدوري الأبطال الأوروبي من خلال مركزه المتقدم في الدوري الإيطالي بنهاية الموسم.



وكان الفريق خرج من دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي في موسم 2017 - 2018 كما فشل في اجتياز الأدوار الفاصلة للمسابقة في الموسم الماضي.





ويخوض أتالانتا مبارياته الدولية على استاد سان سيرو العريق في مدينة ميلانو نظرا لأن استاد جيويس الخاص بالفريق ، والذي يخضع لعملية التجديد حاليا ، لا يطابق معايير الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) وينتظر أن يحضر في المدرجات نحو 40 ألف مشجع وهو ما يماثل ضعف سعة استاد جيويس الخاص بالفريق.



وكانت نتائج الفريق على استاد سان سيرو خلال دور المجموعات لدوري الأبطال شهدت فوزه في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة كما تعادل في مباراة وكانت بنتيجة 1 - 1 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي متصدر المجموعة.



وقال الأرجنتيني أليخاندرو غوميز قائد فريق أتالانتا بعد الفوز 2 - 1 على روما في الدوري الإيطالي مطلع هذا الأسبوع : هدفنا هو التأهل لدوري الأبطال بالموسم المقبل. قطعنا اليوم خطوة جديدة على طريق الحفاظ على المركز الرابع بالدوري الإيطالي .



وقال غامبييرو غاسبريني المدير الفني لأتالانتا والذي تولى المسؤولية في 2016 : الفريق بذل قصارى جهده عندما احتاج للعودة في اللقاء بعد تقدم روما بهدف ، وحقق اللاعبون الفوز في المباراة.



ويتعين على فالنسيا أن يتوخى الحذر في المباراة التي يواجه فيها الفريق الأعلى تهديفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم حيث سجل 63 هدفا في 24 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.



ويتصدر جوسيب إلسيتش قائمة هدافي الفريق في الدوري المحلي برصيد 14 هدفا حتى الآن مقابل 12 هدفا لزميله لويس مورييل وثمانية أهداف لزميلهما دوفان زاباتا علما بأن الأخير شارك في 12 مباراة فقط بعدما أبعدته الإصابة عن المشاركة في مباريات عدة.