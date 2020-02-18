برشلونة يفسخ تعاقده مع الشركة المتهمة بتشويه سمعة رموز النادي

أعلن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو الثلاثاء فسخ العقد مع شركة للعلاقات العامة على إثر تقارير بأنها استُخدِمت لتوجيه انتقادات للاعبين حاليين وسابقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ينفيه بشدة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال بارتوميو خلال حفل توزيع جوائز صحافية يوم الثلاثاء: هذا الصباح، أعطيت شخصيا توجيهات لإنهاء التعاقد مع شركة "آي 3 فنتشورز".

ويأتي ذلك غداة نفي النادي تقريرا لإذاعة "كادينا سير كاتالونيا"، تحدثت فيه عن تعاقده مع الشركة التي أشرفت على "عشرات" الحسابات لتحسين صورة بارتوميو عبر مهاجمة لاعبين مثل قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمدافع جيرارد بيكيه، ونجوم سابقين مثل تشافي هرنانديز، كارليس بويول، وجوسيب غوارديولا، المدرب الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي، والذي دافع سابقا عن ألوان برشلونة كلاعب وأشرف عليه كمدير فني في فترة ذهبية في تاريخه الحديث.

ونفى النادي في بيانه يوم الاثنين التعاقد مع خدمات مرتبطة بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت رسائل سلبية أو ازدراء يتعلق بأي شخص أو كيان أو منظمة لديها علاقة مع النادي، مؤكدا أنه يتعاون مع خدمات مراقبة وسائل التواصل لتتبع ما يكتب عنه فقط.

وعاود بارتوميو نفي وقوف النادي خلف الانتقادات، مشددا على أن برشلونة لم يتعاقد على الاطلاق مع أي خدمة لتشويه سمعة أي كان.وحذر بارتوميو من ان النادي سيتخذ إجراءات قانونية في حال استمرت التقارير عن وقوفه خلف هذه الحملات.

وقال :ليكن الأمر واضحا. ردا على سؤال على تعاقدنا مع شركة لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي؟ الجواب هو نعم. ردا على سؤال هل تعاقدنا لتشويه سمعة أشخاص أو مؤسسات عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ كلا، وسنتخذ إجراءات ضد كل من يتهمنا بذلك.