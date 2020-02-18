سون يتعرض إلى "كسر في الذراع".. ويغيب عدة أسابيع

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي يوم الثلاثاء أن مهاجمه سون هيونغ مين سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع إثر إصابته بكسر في الذراع اليمنى.

وشكلت إصابة سون صدمة قوية لتوتنهام في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة لايبزيغ الألماني يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، حيث يفتقد الفريق كذلك لجهود المهاجم هاري كين الذي أصيب في الفخذ خلال المباراة أمام ساوثهامبتون في يناير الماضي.

وكان المهاجم الكوري الجنوبي سون قد تعرض للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز توتنهام على أستون فيلا 3 - 2 يوم الأحد وواصل سون اللعب حتى نهاية المباراة وقد سجل ثنائية للفريق، منها هدف الفوز في الثواني الأخيرة، وقد كانت المباراة هي الخامسة على التوالي التي يسجل فيها سون.

وذكر النادي في بيان أنه بعد خضوع اللاعب لعملية جراحية، سيبحث الفريق الطبي بالنادي عن الخطوات اللازمة لإعادة تأهيل سون، مضيفا: يتوقع أن يغيب اللاعب لأسابيع.

وباتت الخيارات الهجومية لدى المدير الفني جوزيه مورينيو مقتصرة بذلك على البرازيلي لوكاس مورا والهولندي ستيفن بيرغوين المنضم للفريق في يناير الماضي وتروي باروت .