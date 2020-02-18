فولر: كلينسمان "استخف" بمنصب مدرب هيرتا

أعرب رودي فولر، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن يورغن كلينسمان "استخف بعض الشيء" بمنصب المدير الفني في نادي هيرتا برلين.

وأعلن كلينسمان، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني على "فيسبوك" استقالته بشكل مفاجئ من تدريب هيرتا قبل أكثر من أسبوع وذلك بعد 11 أسبوعا فقط من توليه هذا المنصب، وعزا كلينسمان هذه الخطوة إلى وجود اختلافات في الرأي داخل النادي.



وصرح فولر في حديث تلفزيوني: منصب مدرب ناد مختلف تماما عن منصب مدرب وطني سواء كان ذلك في ألمانيا أو في الولايات المتحدة.



ووصف فولر رحيل كلينسمان المفاجئ عن نادي العاصمة الألمانية بأنه رحيل غير معتاد، وأردف: ولا أعرف إن كان ما حدث هو من قبيل الماس الكهربائي، فهذا أمر يعرفه هو فقط.