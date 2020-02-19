المغربي حكيمي لا يستبعد الاستمرار مع دورتموند

كشف المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، بأن مستقبله لم يحسم بعد، وأنه قد يوقع عقدا نهائيا مع الفريق الذي يلعب له بعقد إعارة من ريال مدريد الإسباني.

وتألق حكيمي في المباراة التي انتهت بفوز دورتموند على باريس سان جيرمان الفرنسي 2 - 1 مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، استمرارا لعروضه الجيدة مع دورتموند، وأبدى تقبلا لاحتمالات عدم عودته إلى ريال مدريد مع انتهاء عقد الإعارة في الصيف المقبل.

وقال حكيمي في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يوم الأربعاء: كل شيء يمكن أن يحدث في يونيو، لكننا سننتظر ونرى ماذا سيحمل الصيف، ما أفكر فيه هو أنني أريد المشاركة ومواصلة التطور. وهنا في ألمانيا، يمنحونني هذه الفرصة.

وانضم حكيمي (21 عاماً) إلى دورتموند معارا من ريال مدريد في 2018 لمدة موسمين، وقد أثبت نفسه بالفريق الألماني تحت قيادة المدير الفني لوسيان فافر.