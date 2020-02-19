إنييستا يضع فيسيل كوبي كمرشح للقب الدوري الياباني

دخل فيسيل كوبي دائرة المرشحين للتتويج بلقب الدوري الياباني لكرة القدم الذي ينطلق، الجمعة، بفضل تشكيلة باهظة الثمن يتصدرها الفائز بكأس العالم أندريس إنييستا بعد أن أضاف كأس الإمبراطور إلى سجله.

وبعد فوز سبعة فرق مختلفة بلقب الدوري الياباني في آخر عشرة مواسم وفي ظل تقارب المستويات سيكون من الصعب التكهن بهوية بطل النسخة الجديدة.

ويتلقى كوبي دعما من الملياردير هيروشي ميكيتاني مالك شركة راكوتين العملاقة للتجارة الإلكترونية وأصبح الفريق يمضي في المسار الصحيح بعد بداية متعثرة لمشروع التحول إلى أحد أندية القمة في آسيا.

وبفوزه على كاشيما أنتلرز في نهائي كأس الإمبراطور الموسم الماضي نال كوبي أول لقب كبير له وعزز هذا النجاح فرصه في تحقيق لقب الدوري لأول مرة لكن رغم وجود إنييستا وتوماس فيرمايلين بجانب ثنائي منتخب اليابان هوتارو ياماجوتشي وجوتوكو ساكاي في التشكيلة فإن طبيعة الدوري المتقلبة في اليابان تعني أنه لا يمكن توقع البطل.

وقال فيرمايلين مدافع برشلونة السابق الذي انضم إلى كوبي في يوليو الماضي: ما تعلمته في الدوري الياباني أن المفاجآت تحدث دائما، أكثر الفرق ثباتا تفوز باللقب ونحن نتحلى بالاستقرار حاليا وندافع بشكل جماعي ويمكننا الذهاب بعيدا لكن لا يوجد ضمان لأي شيء، وليس من السهل بالتأكيد الفوز بالدوري في اليابان.

وبعد بداية متواضعة أنهى فيسيل الدوري في المركز الثامن بالموسم الماضي بفارق 23 نقطة خلف يوكوهاما مارينوز الذي حقق اللقب لأول مرة خلال 15 عاما تحت قيادة المدرب أنجي بوستيكوغلو.

وطرأ تغيير كبير على كاشيما البطل ثماني مرات بعد تعيين المدرب البرازيلي أنطونيو كارلوس زاغو بدلا من جو أويا الذي ترك منصبه بعد الفشل في تحقيق أي لقب ضمن ثلاثية.

وسيكون الاستقرار عاملا محوريا في مسيرة كاواساكي فرونتال بطل نسختي 2017 و2018 لكنه تراجع في الموسم الماضي للمركز الرابع بينما يتطلع سانفريس هيروشيما البطل ثلاث مرات لتحسين مركزه السادس.

وسيزيد فريق يوكوهاما الصاعد حديثا متوسط الأعمار في الدوري إذ يضم بين صفوفه كازيوشي ميورا (52 عاما) وشونسوكي ناكامورا (41 عاما)‭ ‬لاعب سيلتك الإسكتلندي السابق.