رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد مباراة سوسييداد وإيبار

أعلنت رابطة الدوري الإسباني في كرة القدم يوم الأربعاء أنها أعادت برمجة المباراة المؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين بين إيبار وريال سوسييداد إلى العاشر من مارس المقبل.

وقالت الرابطة في رسالة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "باتفاق مع لجنة المسابقات، ستقام مباراة إيبار وريال سوسييداد المؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني الثلاثاء 10 مارس.

وكانت المباراة مقررة يوم السبت بيد أنها أُجِّلت وفقا لتوصيات إدارة الصحة في الحكومة الباسكية بسبب سوء جودة الهواء إثر حريق اندلع في السادس من فبراير في مركز لإعادة تدوير النفايات في ثالبيدار الواقع على بعد نحو 8 كيلومترات من ملعب إيبورويا الخاص بفريق إيبار. ولا يزال عاملان في الشركة المكلفة بإعادة تدوير النفايات، مفقودين منذ اندلاع الحريق.