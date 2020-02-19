شكوك حول مشاركة راشفورد في بطولة أوروبا 2020

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يوم الأربعاء إن المهاجم ماركوس راشفورد قد يغيب عن صفوف إنجلترا في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم حيث لا يزال يتعافى من شرخ إجهادي في الظهر.

وأصيب راشفورد خلال مباراة إعادة بالدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أمام ولفرهامبتون واندررز الشهر الماضي. وستقام بطولة أوروبا من 12 يونيو إلى 12 يوليو تموز وستخوض إنجلترا أولى مبارياتها في 14 يونيو أمام كرواتيا.

وأبلغ سولشاير الصحفيين قبل مواجهة مستضيفه كلوب بروج في الدوري الأوروبي غدا يوم الخميس "أتمنى أن يلعب هذا الموسم. ‭ ‬"التعافي من هذه الاصابة يستغرق وقتا. لست طبيبا. كنت أتمنى أن يتعافى بشكل أسرع لكن يبدو انه سينتظر عدة شهور أخرى. إذا لم يصبح لائقا بما يكفي فانه سيغيب عن بطولة أوروبا".

وتعاقد يونايتد مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في فترة انتقالات يناير على سبيل الإعارة وعبر سولشار عن تفاؤله ازاء قدرة اللاعب البالغ من العمر 30 عاما على تعويض غياب راشفورد.