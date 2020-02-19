فان ديك: فوز أتلتيكو على ليفربول.. "ضربة حظ"

أرجع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم هزيمة فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون رد مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا إلى الحظ الذي لعب دورا في هدف المباراة الوحيد.



وقال فان ديك في تصريحات إعلامية بعد المباراة: استقبلت شباكنا هدف المباراة الوحيد إثر ضربة ركنية. كانت الفرصة الأولى لأتلتيكو. ليست فرصة حتى وإنما ضربة حظ.



وأضاف: استحوذنا على الكرة معظم الوقت لكننا لم نصنع الفرص الحاسمة للتهديف في المباراة لسوء الحظ. ما زالت أمامنا 90 دقيقة لتصحيح الأوضاع.