القضاء الإسباني يبعد عبدالله آل ثاني من رئاسة ملقا

كشفت تقارير صحافية إسبانية، الخميس، أن القطري عبد الله آل ثاني مالك نادي ملقا تم إبعاده وعزله من إدارة النادي بسبب جرائم اختلاس واتفاقيات مسيئة.

وقالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها: تم إبعاد عبد الله بن ناصر آل ثاني من رئاسة إدارة نادي ملقا، بقرار من قبل أن المحكمة القضائية، وجاء ذلك بعد أن رفعت جمعيات مشجعي النادي الأندلسي دعوى قضائية ضد آل ثاني، بسبب جرائم اختلاس واتفاقيات مسيئة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن مكتب المدعي العام أيد القرار بعد دراسة تقرير المحكمة القضائية، وتم فرض غرامة على عائلة آل ثاني تقدر بخمسة ملايين ونصف المليون يورو وفي حالة عدم دفعها سيتم سحب أسهمه.

ويعاني ملقا المنتمي للدرجة الثانية من مشاكل مادية كبيرة مما جعل جماهير الفريق تطالب برحيل آل ثاني في الفترة الماضية.