بايرن وملاحقوه يواصلون صراع الصدارة في البوندسليغا

يتطلع بايرن ميونخ لزيادة الضغوط على ملاحقيه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم من خلال تعزيز صدارته للبوندسليغا عبر مواجهته أمام ضيفه بادربورن مساء يوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين.

ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 46 نقطة وبإمكانه أن يوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه لايبزيغ إلى أربع نقاط من خلال الفوز على بادربورن. ويمتلك لايبزيغ بقيادة مدربه جوليان ناغلسمان 45 نقطة في مركز الوصيف قبل مباراته مساء يوم السبت أمام مضيفه شالكه صاحب المركز السادس.

ويخرج بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث لملاقاة مضيفه فيردر بريمن في الوقت الذي يلتقي فيه بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الرابع بالتساوي مع دورتموند برصيد 42 نقطة، مع ضيفه هوفنهايم يوم السبت. وتفصل ست نقاط فقط بين أصحاب المراكز الخمسة الأولى بجدول ترتيب البوندسليغا، إذ يحتل باير ليفركوزن المركز الخامس برصيد 40 نقطة قبل مباراته أمام أوغسبورغ يوم الأحد. ويعتبر بايرن مرشحا للفوز على بادربورن مساء يوم الجمعة في مباراته رقم 250 في البوندسليغا على ملعب اليانز أرينا.

ولم يتعرض بايرن بقيادة مدربه هانسي فليك لأي خسارة في أخر ثمان مباريات بالدوري المحلي حيث حقق سبعة انتصارات مقابل تعادل وحيد، وتفصله 30 نقطة عن بادربورن المهدد بالهبوط. وفاز بايرن بجميع المواجهات الخمس التي جمعته ببادربورن، من بينها ثلاث مباريات في الدوري سجل خلالها النادي البافاري 13 هدفا. كما أن المباراة ستكون مقصدا للجماهير نظرا لأن بايرن لم يتعرض لأي هزيمة خلال المباريات التي خاضها يوم الجمعة إذ حقق 15 انتصارا مقابل أربعة تعادلات. وقال شتيفين باومغارت مدرب بادربورن "الكثير من الأمور ينبغي أن تسير في اتجاهنا لتحقيق نتيجة إيجابية".

ويعيش فريقا لايبزيغ ودورتموند معنويات مرتفعة بعد أن حققا الفوز في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع. وفاز دورتموند على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2 - 1 في الوقت الذي اقتنص فيه لايبزيغ فوزا غاليا من ملعب توتنهام الإنجليزي بهدف دون رد. وفاز لايبزيغ على فيردر بريمن بثلاثية بيضاء الأسبوع الماضي بعد تعادله مع بايرن ميونخ ثم مونشنغلادباخ، وبالتالي يسعى الفريق لمواصلة الزحف نحو الصدارة على حساب شالكه صاحب الأرض. وقال ناغلسمان بعد الفوز على توتنهام "نستحق الفوز ، كان لدينا فرصة للفوز بعدد أكبر من الأهداف ، لكن مع وضع كل الأمور في الاعتبار، خاصة أنها المباراة الأولى بالأدوار الاقصائية لدوري أبطال أوروبا لأغلب هؤلاء اللاعبين فيمكننا أن نشعر بالسعادة عن الأداء".

كما أن دورتموند بدوره يعيش حالة معنوية جيدة بإعلانه عن اثنين من الرعاة الجدد لقميص الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد يومين من تسجيل نجمه الصاعد بسرعة الصاروخ ايرلينغ هالاند هدفي الفوز في شباك سان جيرمان. ويمتلك المهاجم النرويجي صاحب الـ19 عاما، 11 هدفا مع دورتموند منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي قادما من ريد بول سالزبورغ، الذي سجل معه ثمانية أهداف أيضا في دوري الأبطال. وقال جيدون سانشو نجم دورتموند حول زميله هالاند "إنه هداف رائع". وأضاف "يسجل من أي وضعية، ومن الجيد دائما أن يكون لديك مثل هذه النوعية من المهاجمين ، اللعب بجواره ومعه يمنحك شعورا رائعا، خاصة في ملعب التدريبات لأننا نعمل كثيرا سويا".

وأشار "أعرف أين أجده وأين يريد الكرة، وهو يعرف بأي شكل أرغب في وصول الكرة لي، لذا فإن مستوى التفاهم جيد بيننا".

ويلتقي غلادباخ مع ضيفه هوفنهايم على ملعب بوروسيا بارك بعد فوزه في أخر ثمان مباريات على ملعبه.

وفي مباريات أخرى يلتقي هيرتا برلين مع كولن وفرايبورغ مع فورتونا دوسلدورف يوم السبت فيما يلتقي فولفسبورغ مع ماينز الأحد وأينتراخت فرانكفورت مع يونيون برلين يوم الاثنين.