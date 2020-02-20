برشلونة يعلن تعاقده مع مهاجم ليغانيس

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم الخميس، رسمياً عن تعاقده مع المهاجم الدنماركي الدولي، مارتين برايثوايت، من صفوف ليغانيس.

ودفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد برايثوايت مع ليغانيس والبالغ قيمته 18 مليون يورو (19 مليوناً و400 ألف دولار).

وتمكن برشلونة بطل إسبانيا من التعاقد مع اللاعب في غير أوقات الانتقالات الرسمية للاعبين على أساس الظروف الطارئة التي تعرض لها النادي الكتالوني والمتمثلة في غياب جناحه الفرنسي الدولي عثمان ديمبيلي عن الملاعب لستة أشهر بسبب الإصابة.

وأدى تعاقد برشلونة مع المهاجم الدنماركي لحالة من الجدل في إسبانيا، نظراً لأن ليغانيس المهدد بالهبوط لن يتمكن من التعاقد مع بديل له.

وذكر برشلونة في بيانه: اللاعب سينضم إلى النادي حتى نهاية الموسم ولأربعة أعوام أخرى، حتى 30 يونيو 2024، مع وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 300 مليون يورو.

وسجل برايثوايت عشرة أهداف خلال 38 مباراة مع ليغانيس منذ انضمامه للفريق في يناير 2019 قادماً من ميدلسبره الإنجليزي.

ويحق للمهاجم الدنماركي المشاركة مع برشلونة في الدوري الإسباني وليس في دوري أبطال أوروبا.