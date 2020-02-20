رودجرز: لن نستعجل بعودة نديدي

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي يعاني من قلة الخيارات في مركز لاعب الوسط المدافع يوم الخميس إنه لن يتعجل تعافي ويلفريد نديدي من الإصابة في ركبته قبل تعافيه تماما.

واحتاج نديدي للخضوع لجراحة الشهر الماضي عقب تعرضه لكدمة في التدريب ورغم ذلك خاض مباراتين نهاية الشهر الماضي ويريد مدربه رودجرز التأكد من تعافيه تماما قبل عودته للفريق مرة أخرى. ولم يلتحم أي لاعب مع المنافسين ويستخلص الكرة في الدوري الممتاز هذا الموسم أكثر من نديدي البالغ عمره 23 عاما وساهم في قفز ليستر للمركز الثالث في الدوري.

وقال رودجرز في مؤتمر صحفي قبل استضافة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني يوم السبت "ويلفريد لن يكون جاهزا لخوض المباراة. لا يزال يتعافى من الإصابة وسنرى ما سيحدث الأسبوع المقبل. ليست متأكدا. "يعمل بجدية بشكل فردي لكن ينبغي عليه التعافي قبل أن ينضم لتدريبات الفريق. يحتاج للعمل بجدية وقوة قبل الانضمام لتدريبات الفريق ومن ثم العودة للمباريات. "نريد فقط التأكد من أنه على ما يرام لأنه لاعب مهم للغاية لنا. لا يوجد إطار زمني لعودته سنرى مدى ما يحققه من تقدم في برنامج تعافيه".

ويعاني رودجرز من نقص في خيارات مركز لاعب الوسط المدافع بعد إيقاف حمزة تشودري لطرده في مباراة ولفرهامبتون واندررز يوم السبت الماضي بينها يعاني نامباليس ميندي من إصابة في ركبته. وأضاف رودجرز "إنه ثلاثي مميز وبالتأكيد نحتاج إيجاد حل لتعويض غيابهم. سنرى مدى إمكانية اقتناص الثلاث نقاط. "ويلفريد خاض مباريات أكثر لكن هذا الثلاثي يمنحنا التماسك الدفاعي اللازم لأي فريق. في ظل غيابهم لا يمكن أن نقلق لأننا نملك لاعبين جاهزين لتعويضهم".