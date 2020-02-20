هازارد يحلم بمواصلة العودة القوية.. وبرشلونة يطمح للضغط على الريال

بعد عودته الرائعة للملاعب من خلال مباراة سلتا فيغو يوم الأحد الماضي ، يتطلع المهاجم البلجيكي إيدن هازارد إلى مواصلة عودته القوية من خلال تقديم عرض قوي خلال مباراة فريقه أمام مضيفه ليفانتي يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي تشهد أيضا مباراة برشلونة مع إيبار في نفس اليوم.

وعاد هازارد بعد تعافيه من الإصابة ليحصل لفريقه على ضربة جزاء سجل منها زميله سيرخيو راموس الهدف الثاني للريال في المباراة التي انتهت بالتعادل 2 - 2 مع سلتا فيغو الأحد الماضي. والآن، يتطلع هازارد إلى مواصلة عودته القوية من خلال المباراة المرتقبة أمام ليفانتي والتي يأمل خلالها في هز الشباك. وغاب هازارد عن الملاعب نحو ثلاثة شهور بعد إصابته في الكاحل خلال المباراة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي. وكان الريال تعاقد مع هازارد في صيف 2019 مقابل 100 مليون يورو لتشيلسي الإنجليزي أملا في أن يساهم اللاعب الموهوب في إعادة النشاط والحيوية للفريق الذي انهار في الموسم الماضي بعد رحيل نجمه الكبير البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي. وأنهى الريال مسيرته بالدوري الإسباني الموسم الماضي بفارق 19 نقطة عن المتصدر برشلونة.

ولكن هازارد انتقل إلى الريال وهو يعاني من مشاكل في اللياقة لزيادة وزنه بعدة كيلوغرامات. وبعدما تخلص اللاعب من بعض هذه الزيادة ، عانى من الإصابة التي أبعدته عن صفوف الفريق لنحو ثلاثة شهور. ورغم هذا، كافح الريال في غيابه وبلغ الدور الثاني (دور الستة عشر) بدوري الأبطال كما اعتلى صدارة الدوري الإسباني. وبعدما قاد هازارد الفريق للتقدم على سلتا فيغو يوم الأحد الماضي، استبدله الفرنسي زين الدين زيدان لمنحه بعض الراحة ولكن سانتي مينا سجل هدف التعادل 2 - 2 لسلتا فيغو بعد خروج هازارد.

وحافظ هذا التعادل للريال على صدارة الدوري الإسباني ولكن بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة حيث حصد الريال 53 نقطة من 24 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن. ويستطيع برشلونة استعادة الصدارة مؤقتا إذا حقق الفوز على إيبار في مباراتهما بعد غد قبل ساعات قليلة من مباراة الريال أمام مضيفه ليفانتي والتي ستقام في فالنسيا. وقال زيدان: "هازارد سيستعيد مستواه تدريجيا بعدما غاب عن الملاعب ثلاثة شهور. إنه لاعب يساوي الكثير بالنسبة لنا".

وأعرب هازارد عن سعادته بالعودة للملاعب ورغبته في البناء على ما قدمه أمام سلتا فيجو. وقال اللاعب البلجيكي بعد المباراة : "أشعر بالسعادة لمستوى أدائي وليس بالنتيجة... نأمل في تقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة. أشعر بالسعادة لمشاركتي لمدة 70 دقيقة. ولكنني كنت منهكا في النهاية بعدما غبت عن الملاعب لفترة طويلة". ويحاول برشلونة مواصلة الضغط على الريال ، وقد ينجح في هذا إذا حقق الفوز على إيبار صاحب المركز السادس عشر في جدول المسابقة.

وكان النادي الكتالوني في بؤرة الجدل هذا الأسبوع بعدما كشفت محطة "كادينا سير" الإذاعية أن مسؤولي النادي دفعوا مبالغ مالية إلى إحدى الشركات من أجل بث منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد منتقدي إدارة النادي ومن بينهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه لاعبا الفريق. ونفى برشلونة علاقته بهذه المنشورات لكنه اعترف بعلاقته مع هذه الشركة.

وصرح ميسي إلى صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية يوم الأربعاء قائلا : "هذا فاجأني. إنه حقيقة... من الغريب أن ترى شيئا كهذا. علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان صحيحا أم لا. لا يمكننا أن نقول المزيد. علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث".

ويخوض برشلونة المباراة في غياب مهاجميه لويس سواريز وعثمان ديمبلي اللذين يغيبان عن صفوف الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة. وتعاقد برشلونة مع المهاجم الدنماركي مارتن برايثويت من ليغانيس الإسباني لتعويض غياب ديمبلي لفترة طويلة. وضم برشلونة اللاعب الدنماركي من خلال سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليغانيس والتي تبلغ 18 مليون يورو.

ومع المواجهة المهمة التي تنتظر برشلونة أمام نابولي الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال الأوروبي، قد يلعب برايثويت في المباراة لمنح الفرصة أمام أحد المهاجمين الآخرين بالفريق للحصول على قسط من الراحة.

وفي باقي مباريات المرحلة ، يلتقي ريال بيتيس مع ريال مايوركا يوم الجمعة وسلتا فيغو مع ليغانيس وريال سوسييداد مع فالنسيا يوم السبت وأوساسونا مع غرناطة وديبورتيفو ألافيس مع أتلتيك بلباو وبلد الوليد مع اسبانيول وخيتافي مع إشبيلية وأتلتيكو مدريد مع فياريال يوم الأحد المقبل.