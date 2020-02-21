أرتيتا يشيد بأداء ساكا بعد الفوز على أولمبياكوس

كال ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، المديح للاعبه بوكايو ساكا لتعامله مع ضغط موسمه الأول في الفريق عندما صنع الشاب الإنجليزي هدف الفوز للفرنسي ألكسندر لاكازيت في الانتصار 1-صفر على مستضيفه أولمبياكوس في ذهاب دور 32 في الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.

وأرسل ساكا تمريرة عرضية منخفضة حولها لاكازيت في المرمى في الدقيقة 81. وصنع اللاعب البالغ عمره 18 عاما تسعة أهداف هذا الموسم، وهو أكثر من أي لاعب آخر في الفريق على الرغم من مشاركته كظهير أيسر.

وأبلغ أرتيتا شبكة بي.تي سبورت "ليس ظهيراً لكنه يتأقلم بشكل رائع وبأسلوب مناسب ويملك شجاعة كبيرة. تمركزه كان جيداً في الثلث الأخير والكثير من الفرص جاءت من جانبه. أنا سعيد للغاية بأدائه".

وكان أرتيتا سعيداً بمساعدة اللاعبين لزميلهم لاكازيت لإنهاء صيامه عن التسجيل. وهز المهاجم الفرنسي الشباك في آخر مباراتين بعد تسع مباريات بدون أي هدف.

وأضاف أرتيتا "هذه الثقة جاءت مني ومن زملائه. رد فعلهم بعد تسجيله الهدف دفعة قوية. الأمر ليس مصادفة. هذا يحدث لأن حيوية الفريق تمنحه الحيوية أيضا".